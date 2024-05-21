ورشة عمل حول "النهوض بالثروة الحيوانية" بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية قامت بتنظيم ورشة عمل حول “حوكمة الأخطاء الشائعة فى أعمال الجرد السنوى”.

الطب البيطري

جاء ذلك بحضور ميرفت عليوة المدير المالي والإداري، والدكتورة أماني فايز مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، والدكتور أحمد عبد الحميد مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية، ومديري الادارات الداخلية، وجميع رؤساء أقسام الشئون المالية والادارية بجميع الإدارات الخارجية، وبعض مديري الإدارات الداخلية والخارجية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن الورشة جاءت بهدف نقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة، وتعريف الحاضرين عن آلية الجرد السنوي وأهميته وعلاقته في إنجاز الحسابات الختامية ومهام أعمال لجانهم وفق الضوابط والتعليمات المُتبعة وبشكل مفصل، ليتسنى لهم المباشرة في أداء أعمالهم، وأهم التوصيات الواجب إتباعها في المخازن، ومراجعة كافة أعمال الجرد السنوي من قبل الرئيس المالي والإداري بكل إدارة.

وخلال أعمال الورشة، تم عرض بعض الاخطاء الشائعة في أعمال الجرد لتجنبها، وذلك فى إطار سعى المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفى نهاية الورشة، قام مدير المديرية بتقديم الشكر لجميع الحاضرين على كل الجهود المبذولة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة، وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية، وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات، وتنظيم حملات التوعية الإرشادية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إنه في إطار الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٩ مارس ٢٠٢٤م، قامت المديرية عن طريق ١٨٠ لجنة بتحصين ٦٢١ ألفا و٥٤٤ رأس ماشية، مابين تحصين ٣١٧ ألف و ٣٥١ رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية، و ٣٠٤ ألفا و ١٩٣ رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل ١١٤١٣ رأس ماشية خلال الأسبوع الثامن من إنطلاق الحملة.

وأشار وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد ٤٠٥٦ ندوة وجولة إرشادية، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين، وتقليل الخسائر الناتجة.