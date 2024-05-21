براءة الـ 9 مصريين المتهمين بغرق مركب المهاجرين أمام سواحل اليونان

بعد غرقها صيف العام الماضي..

أعلن محمد الزفزاف، رئيس اتحاد الجالية المصرية اليونان، ورئيس اتحاد الجاليات فى اوروبا، أن محكمه كالامتا اليوم، حكمت ببراءه المصريين التسعه المتهمين في حادث غرق مركب المهاجرين الغير شرعيين الذي غرق في صيف العام الماضي امام سواحل اليونان وعلى متنه حوالي 700 مهاجر من جنسيات مختلفة .

https://www.alwafd.news/5107872



وكان محامي الدفاع سبيروس بنتازيس قد دفع بعدم اختصاص المحكمه في نظر القضيه نظرا لوقوع الحادث خارج المياه الاقليميه كذلك انطوى الحكم ايضا على الافراج الفوري للمصريين التسعه وعدم ملاحقتهم .



وكانت الجلسه قد عقدت في اجواء متوتره حيث تظاهر العديد من اليونانيين اليساريين ومعارف المصريين التسعه امام المحكمه تضامنا مع المصريين التسعة مما اضطرالى تدخل الشرطه اليونانيه.



وكانت ممثلة هيومن واتش لحقوق الإنسان جوديث ساندرلاند قد صرحت بأن هناك خطر حقيقي في أن يتم إدانة هؤلاء الناجين التسعة على أساس أدلة غير كاملة ومشكوك فيها، نظراً لأن التحقيق الرسمي في دور خفر السواحل لم يكتمل بعد



وكانت اليونان بدأت اليوم محاكمة المصريين بتهمة التسبب في غرق سفينة أسفر عن مقتل مئات المهاجرين، وهو ما أحدث صدمة في عمليات حماية الحدود واللجوء للاتحاد الأوروبي.

ويواجه المتهمون، وأغلبهم في العشرينيات من العمر، عقوبة السجن مدى الحياة حال إدانتهم بتهم جنائية تتعلق بغرق سفينة الصيد "أدريانا" في 14 يونيو الماضي.