الأردن يعلن إجلاء ٩ من الأطباء والممرضين من غزة

أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنه بجهود مشتركة مع القوات المسلحة الأردنية، تم اليوم الثلاثاء، إجلاء ٩ من الأطباء والممرضين الأردنيين، من غزة إلى المملكة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أن الأطباء كانوا يعملون في المستشفى الأوروبي في غزة ضمن حملة طبية تم ترتيبها تحت مظلة الجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية PAMA، وجمعية الأطباء الأردنية الأمريكية JAPA.

وأضاف القضاة، في بيان، أنه تم أيضاً المساعدة في إجلاء أطباء من جنسيات أخرى، مؤكدا أن الوزارة وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، تواصل عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم بما يضمن أمنهم وسلامتهم، وتأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

العاهل الأردني يحذر من عنف المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين بالضفة

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، من أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني، في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، حيث بحثا أبرز مستجدات المنطقة، والأوضاع الخطيرة في غزة

وأكد الملك عبدالله الثاني، ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن الملك عبدالله - طبقا لبيان الديوان الملكي - موقف السويد المؤيد لجهود تحقيق السلام وفقا لحل الدولتين، ودعمها لوقف إطلاق النار في غزة، واستئنافها دعم وكالة الأونروا.

وشدد العاهل الأردني، على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، مؤكدا أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لتكثيف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستدام وبكل السبل الممكنة دون اعتراض أو تأخير.

وجدد التأكيد على ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتمكينها من القيام بدورها الحيوي وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل ما تشهده غزة من وضع إنساني مأساوي.

حضر اللقاء: نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة السويدية في عمان ألكسندرا ريدمارك.