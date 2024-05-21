الغرفة التجارية بالشرقية: تسليم صكوك لـ 4000 أسرة الأكثر إحتياجًا

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، صكوك حوالات بريدية بقيمة مليون جنيه مقدمة من الغرفة التجارية بالشرقية لعدد 4000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً، وذلك لمساعدتهم في سد إحتياجاتهم المعيشية ولإدخال الفرحة علي قلوبهم، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والمهندس محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

حضر اللقاء كل من: عبد الحميد عطا نائب أول رئيس مجلس إدارة الغرفة، والدكتور وديع أنطوان نائب ثان رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعلاء النجار سكرتير عام الغرفة، والمهندس عبد السلام عوض أمين عام الصندوق، وحسن المهدي الأمين العام المساعد للصندوق بالغرفة التجارية بالشرقية، ووائل عنان آمين عام الغرفة التجارية بالشرقية.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر إحتياجاً بالتعاون مع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتوفير حياه كريمة للمواطنين من الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لتوفير حياة كريمة لهم، لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرة النبيلة تجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والغرفة التجارية بالشرقية.

أشاد محافظ الشرقية بدور الغرفة التجارية في تنظيم المعارض وتوفير السلع والمواد الغذائية وتقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة بجانب دورها المجتمعي، وخاصة خلال تعرض البلاد لجائحة كورونا، وذلك من خلال التبرع بمبلغ مالي لشراء جهاز أشعة مقطعية ودعم متضرري كورونا بـ 5000 كرتونة مواد غذائية، وكذلك الوقوف إلى جانب الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة، وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لهم لمواجهة أعباء المعيشة وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم ليحيوا حياه كريمة.

وأثنى محافظ الشرقية على مبادرة الغرفة التجارية في دعم الأسر الأولى بالرعاية من المقيدين بقاعدة بيانات المستحقين بمديرية التضامن الإجتماعي، بمنحهم صكوك حوالات بريدية، مؤكداً أن تلك المبادرة الإنسانية النبيلة من شأنها تعزيز أواصر التكاتف والتلاحم بين افراد المجتمع ومؤسساته.

وأوضح القيادي الوفدي المهندس محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إستمرار التعاون مع المحافظة في حل كافة المشاكل المتعلقة بالأنشطة التجارية، والتنسيق مع كبار التجار وأصحاب المصانع والشركات لفتح أسواق ومعارض جديدة، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، بجانب دورها المجتمعي في الوقوف بجانب الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة، وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لهم.

وأشار عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى استمرار التعاون مع كافة الجهات والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

وقدم المستفيدون الشكر لمحافظ الشرقية وللغرفة التجارية ولمديرية التضامن الاجتماعي، على تقديم كافة أوجه الرعاية لهم، وتوفير إحتياجاتهم المعيشية؛ ليحيوا حياه كريمة.