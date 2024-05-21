أوسيمين يقترب من الدوري الإنجليزي

ربطت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الثلاثاء، النيجيري فيكتور أوسيمن مهاجم نادي نابولي الإيطالي بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لضمه مع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

ويلتزم أوسيمين بعقد مع نادي نابولي الإيطالي حتى يونيو 2026 إلا أن هناك أنباء تردد عن رحيله عن صفوف فريقه خلال الميركاتو الصيفي القادم، إلى الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن مانشستر يونايتد قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أوسيمين في الصيف المقبل من أجل تكوين ثنائية هجومية مع راسموس هويلوند.

وتابعت الصحيفة أنه في حال رحيل الفرنسي أنتوني مارسيال عن مانشستر يونايتد سيكون هناك فرصة للتعاقد مع أوسيمين لقيادة هجوم المان يونايتد الموسم القادم.

وسيكون مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض كبير جدًا لتأمين الصفقة، من أجل التغلب على تشيلسي وباريس سان جيرمان.

يذكر أن فيكتور أوسيمين شارك في 31 مباراة مع نابولي بكافة المسابقات خلال الموسم الجاري، وسجل 17 هدفًا وصنع 4، بمختلف المسابقات.

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