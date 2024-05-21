إفتتاح الدورة التدريبية لقيادات تضامن المنيا

واصلت مديرية التضامن بمحافظة المنيا، جهودها في تنظيم الدورات التدريبية لقيادات التضامن الإجتماعي بإدارات المنيا، حيث افتتح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة المنيا، وأمانى تامر وكيل المديرية، اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 ، الدورة التدريبية لرؤساء الوحدات الإجتماعية، ورؤساء أقسام الضمان والمراجعين بالإدارات الإجتماعية، وذلك لإطلاع العاملين فى مجال الحماية الإجتماعية، على أحدث التعليمات وتجويد الخدمات المقدمه للمواطنين ، وخلال الإجتماع الموسع.

قدم ياسر بخيت مدير المديرية ، فى كلمته الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الإجتماعي ، وقيادات الوزارة على اهتمامهم بتدريب الزملاء، وذلك يعود على تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

واكد ياسر بخيت، أن جميع العاملين، نعمل تحت مظلة القانون، وتنفيذ تعليمات ولوائح الوزارة والقوانين المنظمة لعملنا، فلابد ان نكون مطلعين عليها، حتى نتمكن من تقديم اقصى الخدمات اللازمة للمواطنين.

جاء ذلك تحت رعاية وزيرة التضامن الإجتماعى الدكتورة نفين القباج ، وتوجيهات محمد حسين رئيس الإدارة المركزية للحماية الإجتماعية ، وحضور مدير عام الدعم النقدي ، واخصائين الإدارة العامة للحماية ، وفي سياق متصل ، نفذت مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا ، وهيئه انقاذ الطفولة الدولية، ورشة عمل لتحسين الجودة فى الحضانات.

وقام مسئول الأسرة والطفولة بالمراكز ، وفريق الجودة المسئول عن متابعة وتنفيذ خطط التحسين، وتطبيق الجودة في الحضانات، بعمل ورشة عمل لمدة يوم ، تضمن تحسين وعمل خطه لقيام بتطبيق الجودة للحضانات فى 2024.

يأتى ذلك فى اطار توجيهات ياسر بخيت وكيل الوزارة ، وبحضور أماني على تامر وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا ، وبالتنسيق بمدير إدارة الأسرة والطفولة ، مع مسئول تقييم الأداء وجودة تدريب معلمي التعليم الفني والمهني بمديرية التربية والتعليم بالمنيا ، ومنسقة برنامج الطفولة المبكرة بالجزويت.