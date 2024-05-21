قريبًا.. إطلاق برنامج تأمين للعمالة المصرية بالسعودية

بعد المطالبه به لسنوات..

التقى السفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض ، بالمهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة بمقر اللجنة بالعاصمة السعودية الرياض ، حيث رافق السفير طارق المليجي ، القنصل عبدالله حسني ، والمستشار العمالي محمد عليان ، والمستشار القانوني محمد عواد ، ونائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالرياض عادل حنفي .

وبدوره قال المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية، إن اللجنة أشهرت في يناير 2019 عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية ضمن رؤية المملكة 2030 ، بهدف توفير الحماية القانونية للعمالة الوطنية والأجنبية وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم عن طريق إقامة ندوات ولقاءات داخل الشركات الكبرى بالمملكة وداخل الأسواق الكبرى ، وأنه قريبًا سوف يدشن مركز لإستقبال الشكاوى والإستفسارات القانونية من خلال الهاتف .

إلغاء نظام الكفيل

وأفاد الجريد أن عدد العمالة بالمملكة أثنى عشر مليون عامل منهم ثمانية ملايين عمالة وافدة ، كما أشار بأن يوم 14 مارس 2021 كان يوم تاريخي للعمالة على أرض المملكة عندما صدر قانون تحسين العلاقة التعاقدية أو كما يطلق عليها (إلغاء نظام الكفيل) ، وأختتم أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سوف يكون هناك خبر سار للعاملين بالمملكة إلا وهي إطلاق (برنامج تأمين) للتأمين على الشركات في حالة الإفلاس ، حيث صدر الأمر السامي بالموافقة من مجلس الوزراء السعودي وأصبح جاهز للتطبيق ، والذي ستشرف على تطبيقه وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية ووزارة المالية .

من جانبه، أشاد السفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض، بالعلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ، كما أثنى على دور اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة في حل مشاكل العمالة وأنه سوف يكون هناك تعاون مشترك بين القنصلية العامة المصرية متمثلة بمكتب التمثيل العمالي والشئون القانونية واللجنة الوطنية للجان العمالية في التوعية بحقوق وواجبات العمالة المصرية وتقديم الاستشارات القانونية.

كما أتفق الطرفين على أن يكون هناك زيارات متبادلة لتبادل الخبرات وتوضيح وتثقيف العمالة المصرية المقيمة على أرض المملكة ، عن طريق إقامة ندوات وملتقيات يقدمها خبراء القانون المتخصصين من أعضاء اللجنة ، كما ستزود اللجنة الوطنية للجان العمالية القنصلية العامة المصرية ببعض الكتيبات التي ستوزع بالمجان على أبناء الجالية المصرية بالمملكة للتعريف على دور اللجنة وكيفية الوصول إليها والإستفادة من الإستشارات القانونية المجانية التي تقدمها الشئون القانونية باللجنة والإستفادة من البرنامج الذي أطلقته اللجنة تحت شعار ( أعرف حقك ).

وأختتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية بين رئيس اللجنة المهندس ناصر الجريد ، والسفير طارق المليجي ، ونائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية .