الملحق التجارى السعودى يكشف الصادرات المصرية تحتل المركز الاول فى السعودية

الملحق التجارى السعودى :المملكة السعودية ومصر أقوى دولتين من الناحية الاقتصادية

أكد مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية، أن الاستثمارات المصرية السعودية منذ سنوات طويلة، ودليل على عمق العلاقات المصرية السعودية، مشيرًا إلى أن هناك تطورات في السوق العالمي، ومن الضروري مواكبة تلك التطورات كافة.

جاء ذلك خلال لقاء القنصل العام للمملكة العربية السعودية، والملحق التجارى السعودى أنور بن حصوصه مع الغرفة التجارية.

وأشار القنصل الهويشان، إلى أن الهدف من اللقاء دعم وتبادل الآراء ووجهات النظر والتعاون مع مجتمع الأعمال السكندري، خاصة وأن المملكة تشهد نهضة اقتصادية وتسابق الزمن، ولذلك ونراهن على مصر لأنها تمتلك الخبرات والكفاءات والفرص الاستثمارية الهامة.

أوضح الملحق التجاري السعودي، أنور بن حصوصه، أن غرفة الإسكندرية، تعد بيت تجار الإسكندرية، ولذلك حرصنا على التواجد للاستماع إلى أفكار ومقترحات تستهدف التعاون المشترك بين الجانبين.

ولفت إلى أن مصر تعد شريك استراتيجي للمملكة السعودية، مشيراً الى أن الصادرات المصرية تحتل المركز الأول في السعودية، والصادرات السعودية لها مكان مميز في مصر أيضًا، كما أن لدينا 7 آلاف سجل استثماري سعودي في مصر وهذا ما يعكس حجم العلاقات بين الدولتين.

وأضاف أن المملكة السعودية ومصر أقوى دولتين من الناحية الاقتصادية في المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المزايا للاستثمار في السعودية، فالمملكة لديها نظام رقمنة مميز، كما نشجع على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين الجانبين المصري والسعودي.

قال أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية المصرية، إن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية، يصل إلى 5 مليار دولار، ما يعكس حجم التعاون بين الجانبين المصري والسعودي، على مر العصور، فضلا عن تجذر العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف صقر، أن المملكة العربية السعودية أصبحت قبلة المستثمرين العرب، وتشهد العديد من الأنشطة والأحداث التي تعد دليلاً واضحًا على حجم التطور والأعمال بالمملكة.

قدم الدكتور ياسر المناويشي، عدد من الإحصائيات حول حجم التبادل التجاري بين الجانبين، حيث أوضح أن صادرات المملكة العربية السعودية إلى مصر بلغت 5.21 مليار دولار خلال عام 2023، كما بلغت قيمة صادرات مصر للمملكة العربية السعودية 2.68 مليار دولار خلال 2023، وتحتل السعودية المرتبة الثانية من حيث المستوردين العرب.

وتابع: أن المملكة العربية السعودية، تعد المستثمر الأول عالميا وعربيا بمصر باستثمارات تزيد عن 55 مليار دولار قائمة بالفعل.

وتم خلال اللقاء تبادل الآراء والأفكار المختلفة حول آليات تبادل التجاري بين الجانبين، وزيادة الاستثمارات المشتركة، كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات لاكتشاف الفرص سواء في مصر أو المملكة.

يشار إلى أنه حضر اللقاء الدكتور ياسر المناويشي، أمين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، المهندس أشرف أبو إسماعيل، و محمد حفني، والمهندس إسماعيل أبو حمده، وعدد من كبار رجال الأعمال بالإسكندرية.