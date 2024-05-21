وكيل صحه سوهاج يطمئن على تقديم الخدمات بمستشفتي رمد وحميات طهطا

أجري صباح اليوم الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، يرافقه الدكتور عمرو عبد الفتاح عضو المكتب الفني، والدكتور محمود خلف مدير الإدارة الصحية بطهطا، ورمضان البرديسي مدير الشئون القانونية بالمديرية، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفتي رمدطهطا وحميات طهطا وذلك لمتابعة سير العمل والإنضباط وانتظام الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

ويأتي ذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ومعالي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة المتابعة المستمرة للمنشأت الصحية وانتظام سير العمل بها وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين .

وبدأ وكيل صحة سوهاج، جولته بزيارة مستشفي الرمد بطهطا ووجه الطب العلاجي بمتابعة سير العمل بها يومياً و ارسال فريق من إدارة المستشفيات لمتابعة سير العمل و لصالح انتظام العمل بالمستشفي مع اعداد تقرير يومي مفصل عن الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفي . كما تفقد وكيل صحة سوهاج مستشفي حميات طهطا و أشاد بإنتظام و تواجد الكوادر الطبية والفنية والإدارية بالمستشفي و انتظام العمل و الخدمات المقدمة للمواطنين .

ووجه وكيل صحة سوهاج، الإدارة العامة للطب العلاجي بزيادة عدد الأطباء بالمستشفتين لتتناسب مع التردد . لتقديم خدمات أفضل للمواطنين