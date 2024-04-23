ريال بيتيس يزاحم النصر السعودي لضم الحارس دي خيا

دخلت إدارة نادي النصر السعودي في منافسة قوية مع نظيرتها في ريال بيتيس الإسباني للتعاقد مع الحارس الإسباني الكبير دافيد دي خيا، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة The Sun الإنجليزية في تقرير لها اليوم أن النصر سيجد صعوبة في حسم صفقة الحارس دي خيا، وذلك لدخول ريال بيتيس على خط المفاوضات مع حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي للتوقيع معه.

نجم العين الإماراتي: الهلال أسهل من النصر

أكد سلطان الهاشمي نجم فريق العين الإماراتي ثقته في تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم.

وقال سلطان الهاشمي في تصريحات تداولتها الصحف السعودية اليوم: " الهلال اسهل من النصر وسنكمل طريقنا ونتأهل للنهائي، ستحقق الفوز على الهلال بنتيجة 2-1 اليوم ونحسم بطاقة التأهل ".

ويحل فريق العين الإماراتي ضيفًا على الهلال السعودي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المملكة آرينا في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا عن منطقة غرب القارة.