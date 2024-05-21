جامعة سوهاج تنظم ندوة حول "التغذية الرياضية للسباحين"

نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، ندوة عن التغذية الرياضية لسباحي المحافظة، وذلك بالتعاون مع الإتحاد المصرى للسباحة فرع الصعيد، بحضورعدداً من السباحين وأولياء امورهم ومدربي السباحة بالمحافظة، وذلك بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن كلية التربية الرياضية بالجامعة من الكليات المتميزة بما تمتلكه من كوادر اكاديمية تساهم في تحقيق الريادة والتميز في علوم الرياضة والتربية البدنية علي المستويين المحلي والدولي، مؤكداً حرص الجامعة علي استضافة مثل تلك الفعاليات والتعاون مع المجتمع الخارجي من اجل إعداد جيل قوي ومتميز من الرياضيين في كافه المجالات.

وأوضح الدكتور احمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية، أن الندوة هدفت الي توعية أولياء أمور السباحين بأهمية التغذية السليمه لأبنائهم ودورها فى مساعدتهم في تحقيق الإنجاز الرياضي، ووضع برامج غذائية للسباحين في محافظة سوهاج وحسهم على ضرورة الإلتزام بها لتساعدهم في تطوير مستواهم.

وقال الدكتور عباس مطر استاذ مساعد بالكلية وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة فرع الصعيد، انه حاضر فى الندوة الدكتور عبدالرحمن شمس أخصائي تغذية الرياضين بالإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، حيث تمت مناقشة نوعية الغذاء المناسب قبل وبعد التدريبات البدنية،وخطورة تناول المكملات الغذائية دون أشراف طبي.