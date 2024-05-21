150 هزة ارتدادية تضرب غرب نابولي.. وزلزال الأمس الأقوى



ضربت كامبي فليغري، غرب مدينة نابولي الإيطالية، نحو 150 هزة ارتدادية تبلغ شدتها 4.4 درجة على مقياس ريختر حتى منتصف الليلة الماضية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وبحسب المعهد الوطني الإيطالي للجيوفزياء وعلم البراكين، كان الهزات الارتدادية البالغة شدتها 4.4 درجة هي الأكثر نشاطاً بين تلك التي تم تسجيلها منذ بداية الأزمة الزلزالية الحالية التي بدأت في عام 2005. ووفقاً للمعهد، فإن زلزال أمس، الذي ضرب المنطقة ذاتها، هو الأقوى خلال العشرين عاماً الماضية.

وتم إجلاء 36 عائلة من بوتسولي، حسبما أفادت محافظة نابولي، فيما تم الترتيب، كجزء من الأنشطة التي ينفذها مركز تنسيق الإنقاذ الذي أنشأه محافظ نابولي ميشيل باري مساء أمس، لإرسال 400 سرير أطفال متوفر لرؤساء وزارة الداخلية - إدارة الإطفاء، ومقرها في كابوا، في بلديتي باكولي وبوزولي.

ويعتبر هذا الإجراء احترازيًا في الأساس، لضمان توفر أسرة التخييم على الفور للسكان المحليين في حالة الحاجة. وجاء توفير الأسرّة بناءً على طلب الحماية المدنية لمنطقة كامبانيا.