10 آلاف طفل متقدم لجائزة المبدع الصغير (فيديو)

كشف الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تفاصيل اعتماد جائزة المبدع الصغير من قبل وزيرة الثقافة، لافتا إلى أن هذا العام كان هناك أكثر من 10 آلاف متقدم وهذا أكبر عدد منذ إنشاء الجائزة قبل 4 سنوات.

أكثر من 100 متقدم من المبدعين الصغار



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أكثر من 100 متقدم من المبدعين الصغار الموجودين خارد مصر، منوهًا إلى أن هناك متقدمين من السعودية والإمارات وكندا ومقيمين في الدول العربية، لافتا إلى أن الجائزة تقام برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة ئيس الجمهورية.

ولفت إلى أن المجالات التي يتقدم لها المبدعين تنقسم إلى ثلاثة وأولها الآداب والثاني الفنون والثالث الابتكارات والاختراعات العلمية، موضحا أن معظم المتقدمين يكونون في الفنون.

هناك فئتان عمريتان للتقدم للجائزة الأولى

واستطرد الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن هناك فئتين عمريتين للتقدم للجائزة الأولى تكون من 5 إلى 12 عاما، والفئة الثانية من 12 سنة حتى 18 سنة، والجوائز تكون لكل فئة.

واختتم أن محافظة أسيوط تأتي في صدارة المتقدمين في كل المجالات حيث تمثل ثلث عدد المتقدمين بـ 3600 مبدع صغير وهذا مؤشر جيد للعام الثاني على التوالي ويعطي دلالة على وجود حالة حراك في الأقاليم.

وعبرت وزيرة الثقافة عن سعادتها، لما شهدته جائزة الدولة للمبدع الصغير، هذا العام، من إقبال كبير للمواهب الصغيرة الواعدة، وذلك تحت رعاية قرينة الرئيس.

سجلت الجائزة في دورتها الحالية أكبر عدد من المتقدمين، وكان من اللافت، وللعام الثاني على التوالي، أن تتصدر محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، قائمة أكثر المتقدمين للجائزة، حيث جاءت محافظة أسيوط في المركز الأول، ثم محافظة الوادي الجديد في المركز الثاني.

وأوضحت وزيرة الثقافة، أنه من الرائع أن تشهد المسابقة هذا العام إقبالًا كبيرًا من مواهب شمال سيناء، بل ويفوز أحد موهوبيها بالمركز الأول بفرع القصة، وهو ما يؤكد أن جهود التنمية الثقافية قد بدأت تؤتي ثمارها بالمحافظة، خاصة مع عودة النشاط الثقافي بصورة طبيعية، وبشكل مكثف، بمحافظة شمال سيناء.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن الجائزة شهدت هذا العام، عددًا من الإيجابيات التي تؤكد نجاح جهود وزارة الثقافة للوصول للمواهب الواعدة في مختلف المجالات، وفي كل مكان، حيث شهدت للمرة الأولى، فتح باب التقديم لأبنائنا في الخارج ليكونوا جزءًا من المسابقة، فضلًا عن فوز عدد ممن تقدموا خلال السنوات الماضية للمسابقة، ولم يحالفهم التوفيق للحصول على إحدى جوائزها، وهو ما يؤكد الأهمية والمكانة التي تحظى بها جائزة الدولة للمبدع الصغير.

وثمنت وزيرة الثقافة التعاون بين قطاعات الوزارة لدعم الفائزين بجوائز العام الماضي، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة لتطوير مواهبهم، شملت طباعة مؤلفات الفائزين في مجالي الآداب والشعر، وإقامة حفلات توقيع لهم بمعرض الكتاب، وتنظيم حفلات للفائزين بفرعي الغناء والعزف بدار الأوبرا، وورش عمل للفائزين بفرعي الفنون التشكيلية والابتكار العلمي، ومشاركتهم في عدد من المسابقات الدُولية.

وأكدت وزيرة الثقافة، التزام وزارة الثقافة، بدعم المواهب الصاعدة، وتوفير كافة الإمكانات لتنمية قدراتهم الإبداعية، مشيرة إلى أنه سيتمّ تبني مواهب المرشحين للقائمة القصيرة للجائزة، من خلال إلحاقهم بمراكز الإبداع وتنمية المواهب التابعة لقطاعات الوزارة المختلفة.

وهنأت وزيرة الثقافة الفائزين، وتمنت لهم التوفيق في مسيرتهم المستقبلية، وحثتهم على استكمال ما بدأوه مع مسيرة الإبداع.



من جانبه قال الدكتور هشام، عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة: "بلغ عدد الأطفال المتقدمين للجائزة في دورتها الرابعة لهذا العام من داخل جمهورية مصر العربية، من كافة محافظاتها 10455 طفلًا، ومن خارج الدولة 100 طفل، بإجمالي 10555 متقدمًا، في كافة مجالات الجائزة "الآداب - الفنون - الإبداع والابتكار"، بواقع 3646 من الذكور، و6909 من الإناث، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين في فرع القصة 790 طفلًا، وفي فرع الشعر 449، وفي فرع التأليف المسرحي 133، وفي فرع الرسم 7546، وفي فرع العزف 87، وفي فرع الغناء 644، وفي فرع التطبيقات والمواقع 450، كما تقدم لفرع الابتكارات العلمية 456".