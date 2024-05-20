ترتيب بطولة العالم للسائقين لسباقات الفورميلا وان بعد جائزة ايمولا

حافظ الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم وسائق فريق ريد بول على صدارة ترتيب السائقين في بطولة العالم للفورميلا وان بعد نجاحه في الفوز بجائزة ايمولا الكبرى مساء الاحد وهي الجائزة السابعة في سلسلة سباقات بطولة العالم للفورميلا وان لهذا الموسم .

وجاء فوز ماكس فيريستابين بجائزة ايمولا ليعيد الكثير من الثقة لبطل العالم الذي خسر جائزة ميامي السابقة لمصلحة سائق مكلارين لاندو نوريس الذي حقق المركز الثاني في ايمولا وتلاه سائق فيراري شارل ليكلير .

وكان من أبرز أحداث جائزة ايمولا هو تقدم سائق فيراري شارل ليكلير إلى المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة العام بدلا من سيرجيو بيريز سائق ريد بول الذي تراجع للمركز الثالث بعد أداء اقل من المتوقع في جائزة ايمولا واحتلاله المركز الثامن.

ايضا واصل لاندو نوريس سائق مكلارين التقدم في الترتيب العام واحتل المركز الرابع امام كارلوس ساينز سائق فيراري الذي تراجع إلى المركز الخامس .

وهذا هو ترتيب بطولة العالم للسائقين للفورميلا وان بعد جائزة ايمولا الكبرى:

الترتيب السائق النقاط

الاول ماكس فيرستابين ١٦١

الثاني شارل ليكلير ١١٣

الثالث سيرجيو بيريز ١٠٧

الرابع لاندو نوريس ١٠١

الخامس كارلوس ساينز ٩٣

السادس أوسكار بياستري ٥٣

السابع جورج راسل ٤٤

الثامن لويس هاميلتون ٣٥

التاسع فرناندو الونسو ٣٣

العاشر يوكي تسونودا ١٥

١١ لانس استرول ١١

١٢ أوليفر بيرمان ٦

١٣ نيكو هولكينبيرج ٦

١٤ دانيال ريكاردو ٥

١٥ اوكون ١

١٦ ماجنسون ١

١٧ ألبون بلا رصيد

١٨ جو بلا رصيد

١٩ جاسلي بلا رصيد

٢٠ لويس سارجنت بلا رصيد