مرافقة الدعاة للحجاج لشرح المناسك وبث مباشر يوم عرفة والتشريق

بدأت غرفة شركات السياحة التجهيز والتنسيق لتنفيذ كل ما تم الإتفاق عليه مع فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية خلال اللقاء الأخير لفضيلته مع كل من ناصر تركي رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة بحضور كبار مسؤولي دار الإفتاء ، جاء اللقاء وما تضمنه من مقترحات وقرارات لتوفير أكبر قدر من التوعية الدينية للحجاج والمعتمرين المصريين والاجابة على كافة استفساراتهم وأسئلتهم حول المناسك ومنع أي ارتباك لديهم .



واشاد مسؤولي السياحة بالتعاون الكبير الذي أبداه فضيلة المفتي و استجابته لطلبات القطاع السياحي ، ومبادرته بتوفير كافة أشكال التوعية للحجاج خلال موسم الحج وكذلك للمعتمرين طوال العام ، ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ هذا التعاون وزيادة جرعة التوعية خلال موسم الحج الذي ينطلق خلال أيام .

وانتهى اللقاء المهم والمثمر مع فضيلة المفتي إلى الاتفاق على تنفيذ عدد من الإجراءات والخطوات لتوعية الحجاج والمعتمرين ومن أهم ما توصل اليه اللقاء ما يلي:-



الاتفاق على توفير عدد من الدعاة يرافقون الحجاج هذا العام خاصة في برامج الحج الاقتصادي والبري بحيث يتواجد هؤلاء العلماء في أماكن إقامة هؤلاء الحجاج وكذلك مخيماتهم في منى وعرفات للإجابة على كافة تساؤلاتهم , وعقد عدة ندوات ومحاضرات طوال الرحلة لتوعية الحجاج بصحيح مناسكهم .



كما تم الاتفاق على توفير مواد فيلمية من دار الإفتاء تتضمن شرحا لمناسك الحج والعمرة والإجابة على كافة تساؤلات الحجاج والمتعمرين وبث تلك المواد بصالات سفر الحجاج بالمطارات وكذلك في أماكن إقامتهم بمكة والمدينة والمشاعر المقدسة , وتم الاتفاق كذلك على عمل بث مباشر علي صفحات دار الإفتاء المختلفة بوسائل التواصل الإجتماعي طوال أيام الحج خاصة يوم عرفة وأيام التشريق للشرح وتلقي أسئلة الحجاج والإجابة عليها ، وتم الاتفاق كذلك على البدء في وضع خطة مشتركة بين الجانبين لتوفير وسائل توعية متعددة طوال رحلات العمرة بدء من الموسم الجديد وإعداد برامج توعوية خصيصا للحج والعمرة وبثها بالمحطات والإذاعات المختلفة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.



ومن المنتظر إعداد مذكرة تفاهم بين الطرفين في اقرب وقت لتوفير أفضل سبل التوعوية للحجاج والمعتمرين المصريين والاستعانة بالمكانة العالمية والدينية والفقهية لدار الإفتاء وعلمائها الأجلاء في توعية الحجاج والمعتمرين بصحيح مناسكهم وإزالة أي لبث أو جدل أو غموض لديهم فيما يخص مناسك الحج والعمرة .



وقد اكد فضيلة الدكتور شوقي علام أن دار الإفتاء تقوم بالفعل بجهد كبير في شرح صحيح الدين فيما يخص مناسك الحج والعمرة ، وتستخدم في ذلك عدة أساليب دعوية منها المحاضرات المباشرة لعدد من العلماء وفي مقدمتهم المفتي ، وافلام كرتونية تشرح صحيح المناسك، بجانب الإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات التي تتلقاها الدار من الحجاج والمعتمرين ، مشددا علي استعداد دار الإفتاء لتقديم كافة أنواع الخدمات الدينية والتوعوية للحجاج والمعتمرين وتلبية طلبات قطاع السياحة في هذا الأمر لخدمة أكبر عدد من ضيوف الرحمن.