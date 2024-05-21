رئيس جامعة بنها يتفقد فعاليات القوافل الطبية المتكاملة بقرية قلما في قليوب

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات القوافل المتكاملة التى نظمتها جامعة بنها بمركز شباب قرية قلما بمركز قليوب، وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة لخدمة أهالى قرى محافظة القليوبية، وبتنسيق وتنظيم رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ومديريتى الزراعة والطب البيطري بالقليوبية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري بجامعة بنها، والدكتورة نهاد البرقي وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نرمين عدلي وكيلة كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ايهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني شحته وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور هاني زكريا وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف عواد وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أساتذة الكليات المشاركة بالقوافل.

وتفقد رئيس جامعة بنها، ومرافقوه فعاليات القوافل التى شملت قوافل طبية بشرية وثقافية وإرشاد صحى وإرشاد زراعي ورصد الملوثات البيئية بالإضافة إلى القافلة البيطرية.

استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل المتكاملة يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل المتكاملة يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرا إلي أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فحسب بل يمتد دورها بالسعي دائما إلي توجيه إمكاناتها وكوادرها لخدمة المجتمع المحيط.

من جانبه قال الدكتور السيد فودة، إن القوافل المتكاملة شارك فيها أساتذة متخصصين من كليات الطب البشري والتمريض والطب البيطرى والزراعة والعلوم والتربية والآداب والتربية النوعية والتربية الرياضية وذلك لتنظيم ندوات توعوية وارشادية في التخصصات المختلفة.

وأضاف فودة، أن القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب في تخصصات المختلفة، وتم الكشف وصرف العلاج مجانا على الحالات، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

كما شارك فى القافلة البيطرية عدد من الأطباء البيطريين بالمستشفى البيطرى التعليمى بالكلية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم وتم الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد من الحالات البيطرية المتنوعة.