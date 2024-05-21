4 مفقودات في حادث معدية أبو غالب

يبحث رجال الحماية المدنية بالجيزة، عن 4 مفقودات بحادث غرق ميكروباص معدية أبو غالب بمركز شرطة منشأة القناطر، وهم (وفاء هانى عبد النبى - ألاء عبد المجيد عامر - سلمى وحيد عسران – هبة محمد إبراهيم" وتجرى عمليات التحريات من قبل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وكانت أسماء المتوفيات والناجيات بحادث سقوط إحدى السيارات بالمياه بمنطقة منشأة القناطر "معدية أبو غالب"، كانت قادمة من مركز أشمون فى محافظة المنوفية، يستقلها عدد من الفتيات يعملن بشركة لتصدير الفاكهة.

وجاءت أسماء المتوفيات: "جنى إيهاب، وتهانى السيد، وجنى أحمد، روضة أحمد، وشهد محمد، ملك عادل، يسرى محمد، وهاجر أحمد، روان رمضان، حسام رشاد، فيما جاءت أسماء الناجيات كالتالى:" ميادة رمضان، أميرة ضياء، جومانة عرفة، سميرة عبد العزيز، سماح وحيد، صبحية صلاح، نسمة محمد، حبيبة دياب، وجنات أحمد".

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد غرق سيارة بالرياح البحيري في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وتبين أن سيارة ميكروباص محملة بفتيات، يعملن فى إحدى المزارع أثناء عبورهن بواسطة معدية بالرياح البحيرى سقطت السيارة بالمياه، وتعرضت بعض الفتيات للغرق، وتم إنقاذ ما يقرب من فتيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى مواصلة عمليات البحث.

وفى سياق اخر فقد نجحت أجهزة الأمن في ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة نتج عنها وفاة طفلة وإصابة آخر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بمشاجرة ومتوفاة ومصاب بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: عامل وزوجته ونجلهما، طرف ثان: مالك محل زيوت وعامل بالمحل بسبب طلب مالك محل الزيوت من الطرف الأول إبعاد الكلب الخاص بهم من أمام المحل خشية عقره للمارة ، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش كان بحوزته ، مما نتج عن ذلك إصابة طفلة وتوفت متأثرة بإصابتها وإصابة طالب برش الخرطوش، تصادف مرورهما بمحل الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات- 3 سلاح أبيض- ماسورة حديدية).