أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 21 مايو بالفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء 21 مايو، إرتفاعا طفيفا في الأسعار وخاصة في أسعار الفاكهة بالرغم من توافر المعروض بكافة الأسواق.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت إرتفاعا طفيفا بأسعار بعض الأنواع، مساء أمس الجمعة بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من الأسواق والسويقات بالقرى والمراكز.

كيلو العنب ب65 جنيها.. إرتفاع أسعار الفاكهة بالفيوم

خلال ذلك شهدت أسواق الفاكهة إرتفاعا في أسعار العنب والمشمش والبطيخ، حيث تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه من 10 إلى 15 جنيها، وكيلو العنب ب65 جنيها، وكيلو المشمش ب75 جنيها، وكيلو الخوخ ب35 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الموز 15 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو التفاح البلدي ب40 جنيها والتفاح الأحمر والأصفر مبلغ 50 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 55 إلى 70 جنيها، و20 جنيها للتين الرمادي والرمان والفراولة، و30 جنيها للبلح البارحي والزغلول، و15 جنيها لكيلو الجوافة، و20 جنيها لكيلو الكنتالوب، وتراوحت أسعار البطيخ من 40 إلى 80 جنيها للبطيخة الواحدة حسب الحجم.

وشهدت الأسعار في أسواق الخضروات إستقرارا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 15جنيها، والطماطم 8 جنيهات، وكيلو الليمون 25 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 10 جنيهات، و8 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان، و20 جنيها لورق العنب، و10 جنيهات للكوسة، و10 جنيهات للباذنجان الأسود و15 جنيهات للباذنجان الأبيض، و12 جنيها للباذنجان العروس و8 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر و20 جنيها للفلفل الأحمر، و12 جنيها للفلفل الرومي و7 جنيهات للجزر، و50 جنيها لكيلو البامية، بينما ارتفع سعر كيلو الثوم الجديد ليسجل مبلغ 55 جنيها.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الثلاثاء العمومي بمدينة الفيوم، وسوق الثلاثاء الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع قرى ومراكز محافظة الفيوم والتي تشمل كل السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة.