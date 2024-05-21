وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان مشروعات "حياة كريمة" بمركز زفتي

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مجمع الخدمات الحكومية بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذي تم إنشاؤه على مساحة 465 مترًا مربعًا بتكلفة ١٠ ملايين جنيه ويتكون من ٣ أدوار (دور أرضي وعدد ٢ دور علوي) ويضم مقرات لـ (المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي)

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وسكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والدكتور عصام شعت مساعد وزير التنمية المحلية للمحليات والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي.

وحرص اللواء هشام آمنة على الاطمئنان من الانتهاء من موعد تشغيل مجمع الخدمات لاستقبال المواطنين والاستفادة من الخدمات التي سيتم تقديمها لهم، كما اطمأن الوزير كذلك على الدورات التدريبية التي حصل عليها العاملين في مجمع الخدمات، مؤكداً حرص الوزارة علي توفير التدريب والتأهيل اللازم لجميع الكوادر البشرية التي ستعمل في كافة مجمعات الخدمات الحكومية بقري "حياة كريمة " بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما وجه وزير التنمية المحلية بسرعة التشغيل الكامل لكافة مجمعات الخدمات التي تم الانتهاء منها في مركز زفتي.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن مجمعات الخدمات الحكومية في محافظات المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" بلغ عددها حوالي ٣٣٢ مجمع وتم الانتهاء من إنشاءها وتقوم الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية بالانتهاء من توفير الأثاث وتوصيل المعدات والأجهزة لكافة الجهات الموجودة في تلك المراكز، مشيرا الي ان مجمعات الخدمات الحكومية ستحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، حيث سهلت عليهم مشقة الذهاب للمدينة للحصول على الخدمات المطلوبة، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ضمن مبادرة " حياة كريمة " بمركز زفتي نظراً للاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمبادرة وجولات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة مجمعات الخدمية الحكومية.

وأكد محافظ الغربية أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمركز زفتى يضم 876 مشروعا لخدمة 54 قرية و88 تابعا يستفيد منها 599 ألف مواطن، بتكلفة إجمالية ٤.١ مليارات جنيه.

كما أشار الدكتور طارق رحمي الي ان تم زيادة ساعات التدريب للكوادر الفنية التي ستقوم بالعمل في مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة، لافتاً إلى سيتم خلال قبل ٣٠ يونيو القادم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتأثيث تلك المجمعات للعمل بصورة كاملة واستقبال المواطنين من قري المبادرة الرئاسية والحصول على الخدمات من كافة الجهات الموجودة في المجمعات بما يحقق رضا المواطنين وشعورهم بأهمية وجدوي المشروعات التي تم تنفيذها في إطار المبادرة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن قرية نهطاي تعد من القرى النموذجية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي حياة كريمة ، ووقع الاختيار على القرية ضمن القرى الخضراء الذكية وحصلت على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، لتعد ثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".