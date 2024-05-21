وزارة العمل تفتح باب التقديم على دورات الطاقة الشمسية والتطريز اليدوي بقنا

بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي..

أعلنت مديرية العمل بمحافظة قنا، عن فتح باب التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية لراغبى التدريب على مهن : الطاقة الشمسية والتطريز اليدوي، في المحافظة، وذلك ﺑﻤركز التدريب المهني بقفط التابع لمديرية العمل ، المجهز بأحدث التجهيزات والمعدات، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، لتشجيع الشباب من الجنسين والشباب ذوي الإعاقة على التقدم للالتحاق بالتدريب.

وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى توفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية للشباب من الجنسين لتاهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، ومن مميزات التدريب، حصول المتدربين على شهادة معتمدة بإﺗﻤام الدورة من الوزارة وبرنامج الأغذية ، وبدل انتقال نقدي يومي لكل متدرب، تُصرف في نهاية الدورة التدريبية، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وكذلك تسليم أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب مجانا، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

وقال أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، إن تلك التدريبات تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل ، وعلى المهن المستحدثة ، وفق أحدث أساليب التدريب العالمية ، والتعاون مع الجهات المتخصصة والقطاع الخاص فى القيام بتلك العمليات ، والاستفادة من خبراتهم المتقدمة فى مجال التدريب المهنى لخدمة الشباب لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الخاصة.

وأضاف مدير المديرية، أن شروط التقدم للحصول على الدورات ، الحصول على مؤهل مناسب بالنسبة للطاقة الشمسية وإجادة القراءة والكتابة للتطريز ، والسن لا يقل عن ١٨ سنة، ولا يزيد عن ٣٥ سنة ، واجتياز المقابلة الشخصية ، والأوراق المطلوبة بعد اجتياز المقابلة الشخصية: صورة من بطاقة الرقم القومي ، و صورة من المؤهل الدراسي ، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض ، وصورتين شخصيتين، و صورتين من الموقف من التجنيد للذكور، و شهادة قيد (كعب عمل) ، وسيرة ذاتية للمتقدم ، وسوف يتم إبلاغ المتقدمين ﺑﻤوعد المقابلات الشخصية، والتي ستُجرى في مقر مديرية العمل بالمحافظة.