إصابة 12 طفل في حادث سير بالبحيرة

أنقذت العناية الإلهية 12 طفل بالبحيرة، من الموت المحقق، بعد إنقلاب سيارة تقلهم إلي الحضانة، حيث أصيبوا بكدمات متفرقة وصعوبة في التنفس، وعلى الفور انتقلت الأجهزمة الأمنية إلي مكان الواقعة، وتم نقل المصابين إلي المستشفي، واحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من رطة النجدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، حيث أكدت المعاينة إنقلاب سيارة أجرة تحمل أطفال إلي الحضانة ، بترعة كوم تقالة مركز أبو حمص .

أسفرت الواقعة عن إصابة كل من أ.ع.6سنوات ، ر.ن.6سنوات ، م.أ.5سنوات ،م.ح.4سنوات ،ر.ع.6سنوات ،م.أ.6سنوات ، س.أ.5سنوات ،ع.ر.5سنوات ، ر.ح.5سنوات ،ع.ح.3سنوات ، أ.م.6سنوات ،ع.خ.4سنوات ،بكدمات متفرقة وصعوبة في التنفس، وتم نقل المصابين إلي مستشفى دمسنا للأطفال، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق.

وفور وقوع الحادث قام الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره، بزيارة لمستشفى الأطفال التخصصي بأبوحمص للإطمئنان على حالة الأطفال المصابين فى حادث انقلاب سيارة تقل أطفال بسن الحضانه بترعة بطريق أبوحمص- دمسنا ، وعدد الأطفال المصابين 12 حالة، حيث تم نقلهم جميعا إلى مستشفي الأطفال التخصصي بدمسنا .

وقام وكيل وزارة الصحة، بالوقوف على مدى جودة الخدمة الطبية المقدمة اليهم ، وبث روح الطمأنينة فى نفوسهم وفى نفوس أهاليهم وذويهم ، وطمأنهم بأنهم فى أيدٍ أمينة ويتلقون الرعاية اللازمة على أعلى مستوى ، ويتم تلبية كافة احتياجاتهم وتمنى لهم السلامة والشفاء العاجل

هذا وكانت مستشفى الأطفال التخصصي بأبوحمص قد استقبلت صباح اليوم ، عدد 12 طفل مصاب فى سن الحضانة ، جميعهم من أبوحمص فى حادث انقلاب سيارة بطريق أبوحمص - دمسنا

واثنى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على المجهود المبذول من الفريق الطبي المتعامل مع الحادث وقدم الشكر والتحية للدكتور محمد غزلان مدير المستشفى وللفريق الطبي ولكافة العاملين بالمستشفى ، ووجه سيادته على ضرورة العمل الدائم بجد وتفاني واخلاص ، وحثهم على بذل مزيد من الجهد ، والإهتمام بتحسين جودة الخدمة المقدمة ، حيث أن مستشفى الأطفال التخصصي هى المستشفى الوحيدة المتخصصة للأطفال فى المحافظة ، ويجب تعظيم الإستفادة منها حيث أنها تضاهي المستشفيات الجامعية الكبرى .