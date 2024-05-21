ندوة توعوية عن "التغذية الصحية وكيفية حساب السعرات الحرارية بالطعام" في الشرقية

قال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية، إنه في إطار البروتوكول الموقع بين مديرية الزراعة وكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق لعقد ندوات توعوية وتثقيفية للعاملين؛ تم تنفيذ ندوة ارشادية لعدد من العاملين بالمديرية والإدارات الزراعية ضمن سلسلة دورات «أكلك من بيتك» عن التغذية الصحية وكيفية حساب السعرات الحرارية بالطعام، في حضور الدكتور عطية المخزنجى أستاذ واستشاري الصناعات الغذائية بالكلية.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تأتي في إطار حرص مديرية الزراعة وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التكنولوجيا والتنمية على نشر الوعي المجتمعي والبيئي بين العاملين بأهمية تناول الغذاء الصحي، والتعريف بالمجاميع الغذائية المختلفة، وكيفية حساب الطاقة اللازمة في الطعام للبالغين، لافتاً إلى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات والجهات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيدا بالتعاون بين مديريتي الزراعة والطب البيطري وكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق في تنظيم الندوات التثقيفية، من أجل تبادل الخبرات بين العاملين، وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل، والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تنفيذ ندوات ارشادية عن زراعة محصول القطن صنف جيزة 97

وفي سياق متصل، أشار المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث القطن بتنفيذ ندوات ارشادية عن زراعة محصول القطن صنف جيزة 97 لمزارعي مركزي ههيا والإبراهيمية، في حضور الدكتور إبراهيم بدر والدكتور سامح سلطان بمعهد بحوث القطن، والمهندس مؤمن عبد الرحمن مدير إدارة الابراهيمية الزراعية، والمهندس محمد عبد السلام بالإدارة المركزية للارشاد، ومهندسي الإرشاد بالإدارتين الزراعيتين بههيا والابراهيمية.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة تم التوصية بضرورة الاخلاء المبكر والخدمة الجيدة للأرض وطرق معالجة الأرض القلوية، وأهمية الفحص والاكتشاف المبكر عند الإصابة بآفات البادرات وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة، وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.