ختام فعاليات مسابقة "أنا الراقي بأخلاقي" بأزهر الغربية

شهدت منطقة الغربية الأزهرية، ختام فعاليات الأعمال الفنية المقدمة لمبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، حيث تم تكريم الطلاب والطالبات الفائزين بالجوائز المالية للمراكز الأولى في القصة المجسمات والرسم.

وجاء التكريم بحضور الدكتور محمد النشرتي، مدير عام المواد الثقافية بالمنطقة، وأحمد رضوان، مدير رعاية الطلاب، ومنسق العام المنطقة د.السيد الشافعي، إدارة رعاية الطلاب، وشملت المسابقة ثلاثة أقسام القصة القصيرة، مسابقة الرسم، المجسمات.

وفازت بمسابقة القصة القصيرة فاطمة أحمد الجوهري، فتيات محلة مرحوم الإعدادي بطنطا، محمد سامح الحنفي، معهد الإمام الشافعي النموذجي بالمحلة الكبرى، عمار السيد حسن شلبي، معهد المنشاوي الإعدادي الثانوي بطنطا، وفاز بمسابقة المجسمات ملك محمود عثمان، فتيات صناديد الإعدادي بطنطا، عمرو محمد أبوسعيد توكل النموذجي الابتدائي، مريم سامى زين العابدين فتيات صناديد طنطا، وفاز بمسابقة الرسم سمحه ياسر الذهار محلة مرحوم طنطا، مريم محمد غازي كفر الصارم الابتدائي سمنود، هاجر صلاح الدين الشناوي فتيات محلة مرحوم الإعدادي الثانوي، كما تم تصعيد الأعمال للتصفيات النهائية بقطاع المعاهد، وشارك في تقيم الأعمال مصطفى سلام مسئول التوجيه الفني، سمر عبد المجيد الموجه العام، وفاء الشناوي الموجه الأول، ويذكر أن قطاع المعاهد يجرى التصفية النهائية لاختيار أفضل ثلاثة أعمال على مستوى الجمهورية، في إطار جهود الأزهر الشريف في دعم القيم الأخلاقية والإبداعات الطلابية بين طلاب وطالبات المراحل التعليمية بالمناطق الأزهرية.