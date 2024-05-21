لاشكاوى من امتحان الهندسة.. والاسئلة في مستوى الطالب المتوسط بالغربية

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة عدد من لجان مدارس إدارتي شرق وغرب طنطا التعليمية للاطمئنان إلى سير الامتحانات بشكل طبيعي، وبدون أي شكاوى من الطلاب.

وتوجه وكيل الوزارة في بداية الجولة إلى لجان مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث تابع لجان مدرسة العنانية الإعدادية بنات، للاطمئنان إلى سير امتحان الهندسة بدون أي مشكلات، والاطمئنان إلى عدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، ووضوح الأسئلة وجودة الطباعة.



واختتم حسن، جولة المتابعة بلجنة مدرسة طنطا الإعدادية الحديثة بنات، حيث اطمأن إلى سير امتحان الهندسة بشكل طيبعي، والتزام جميع العاملين بالضوابط الامتحانية خلال فترة سير الامتحان.

ووجه وكيل الوزارة بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

عدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين

وشدد على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين، والتأكد من عدم وجود أي وسائل الكترونية تساعد على الغش، مؤكداً أننا حريصون دائما على متابعة سير العملية الامتحانية في جميع الإدارات والمدارس، والاطمئنان إلى سير الامتحانات بنجاح.

الجدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية العامة والبالغ عددهم 88682 طالب يؤدون اليوم الامتحان في 412 لجنة في مادتي الهندسة، والتربية الفنية، في حين يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية المهنية البالغ عددهم 3588 طالب، الامتحان في 25 لجان، في مواد التربية الدينية، مجال الاقتصاد، المجال الزراعي.