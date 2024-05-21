مصرع طفلين غرقًا في مياه نهر النيل بكفر الشيخ

لقى طفلان مصرعهما، أثناء استحمامهما فى مياه مزرعة سمكية هربًا من حرارة الجو بناحية قرية الغبايشة التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كان تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بورود بلاغا من مستشفى سيدي سالم المركزي بوصول الطفلين "سعد.ر.م"، 11 عامًا، تلميذ بالصف الخامس الإبتدائي، و"عبدالكريم.س.ع"، 12 عامًا، تلميذ بالصف السادس الإبتدائى، ويقيمان بقرية الإصلابي التابعة لمركز سيدي سالم جثتين هامدتين.

على الفور انتقل مأمور مركز شرطة سيدي سالم، لمحل البلاغ، وبسؤال والدي الطفلين قررا وفاة نجليهما غرقًا أثناء استحمامهما في مياه مزرعة سمكية بناحية قرية الغبايشة لعدم إجادتهما السباحة، ولم يتهما أحد بالتسبب في وفاتهما، وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثتي الطفلين أفاد في تقريره أن سبب الوفاة" اسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات و صرحت بدفن الجثتين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.