تكريك وتطهير الترع والمجارى المائية بمراكز كفرالشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، الثلاثاء، جهود الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، فى أعمال التطهيرات بترعة ميت يزيد ك 31 "منطقة كوبرى أبو عمر"، وذلك لزيادة إحتياجات المياه للزراعات الصيفية، وحفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، تحت إشراف المهندس أشرف درويش، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفرالشيخ.

وحرص على متابعة أعمال تطهير ترعة السخاوى العمومى، وترعة الجمايلة، "هندسة رى غرب سيدى سالم-رى غرب كفرالشيخ"، وصيانة صاولة ابشان على بحر تيره ك 17.200 "هندسة رى بيلا-الإدارة العامة لرى شرق كفرالشيخ".

أكد محافظ كفرالشيخ، أهمية هذه الأعمال فى تحسين كفاءة الرى وتحقيق الإستفادة القصوى من المياه، وإزالة الحشائش الموجودة بالجسور، مكلفًا جميع الأجهزة المعنية بمتابعة أعمال التطهيرات بالترع والمجارى المائية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وسرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للجدول الزمنى المحدد، مع مراعاة عدم التأثير على وصول المياه للأراضى خلال فترة التطهيرات ورفع ناتج التطهير من الطرق والجسور لتسهيل حركة المواطنين.