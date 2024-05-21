سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

سجل سعر الدولار الأمريكي، تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، ليسجل سعره بالبنك الأهلى المصرى 46.59 للشراء، 46.69 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 46.59 جنيه للشراء، 46.69 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار بدأ سلسة من التراجعات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، من مستويات أعلى من 48 جنيها للدولار إلى مستويات 46 جنيها للدولار، وما زال يواصل التراجع، مع بعض عمليات التصحيح خلال التعاملات.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 46.59 جنيه للشراء، 46.69 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 46.79 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

46.55 جنيه للشراء.

46.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

46.59 جنيه للشراء.

46.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

46.59 جنيه للشراء.

046.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

46.59 جنيه للشراء.

46.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

46.59 جنيه للشراء.

46.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى التجاري

46.55 جنيه للشراء.

46.65 جنيه للبيع.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتجعل أسعار الفائدة المنخفضة والتقلبات الجيوسياسية الذهب استثمارا مفضلا.

"توقعات السوق بتخفيض أسعار الفائدة بدءاً من هذا العام ارتفعت قليلاً مع تباطؤ أرقام التضخم التي ظهرت الأسبوع الماضي. وعلى الجانب الآخر، لعبت المخاطر الجيوسياسية دوراً رئيسياً في دفع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد"، بحسب ما قال استراتيجي السلع سوني كوماري، في بنك ANZ.

وأضاف: "كانت عمليات الشراء في الصين استثنائية في الربع الأول، حيث كان الطلب على السبائك والعملات المعدنية قويًا للغاية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2017. وعوضت هذه العوامل تدفقات الاستثمار الخارجة في صناديق الاستثمار المتداولة (الصناديق المتداولة في البورصة) ودفعت الأسعار إلى الارتفاع".