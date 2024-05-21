في يومها الأخير.. انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة

وسط حالة من الهدوء والانتظام ودون حدوث تسريبات، تشهد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافة البحيرة، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في يومها السادس والأخير بمادة اللغة الانجليزية.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة البحيرة في يومها السادس والأخير، ووصول أوراق الأسئلة والاجابة وكذا انتظام دخول الطلاب واستقرارالعمل وفتح اللجان في مواعيدها المقررة، وبدء الامتحانات دون أي مشاكل أو تسريبات.

وشدد وكيل وزارة التربية، على الالتزام بجميع الضوابط المنظمة لسير الامتحانات، وتنفيذ كافة تعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتقديم كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 21 مايو امتحان مادة اللغة الانجليزية خلال الفترة من الساعة 9.00 صباحا وحتى الساعة 11.00 صباحا.

ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية

من الجدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية كان قد انطلق يوم الأربعاء الماضي 15 مايو، ليصل اليوم الى محطته الأخيرة، كما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الإعدادية بالبحيرة 115 ألف و139 طالب وطالبة، قاموا بأداء الامتحانات أمام 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية.