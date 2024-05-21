الحالة المرورية في القاهرة والجيزة (شاهد)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية، اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024.

يشهد ميدان عبد المنعم رياض كثافات نسبية في شوارع متفرقة، كما يشهد طريق الكورنيش كثافة مرورية من شارع المظلات حتى منطقة وسط البلد، بالإضافة إلى الكورنيش المتجة للمؤسسة يشهد بعض الكثافات البسيطة.

كثافات مرورية متحركة على كوبري أكتوبر

وتوجد كثافات مرورية متحركة على كوبري أكتوبر حتى ميدان العباسية، كما توجد سيولة مرورية في شارع غمرة، ومحور النصر يشهد كثافات مرورية وصولاً إلى المنصة.

يشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزواية الحمراء بعض الكثافات المرورية، كما شهد بعض المناطق من كورنيش النيل إزدحماً متوسطاً في تجاه المؤدي إلى مناطق المنيل والملك الصالح.

الحالة المرورية في الجيزة

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، يشهد طريق الدائري بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات، كما بدأت تتكون بعض الكثافات المرورية بمحور 26 يوليو القادم إلى ميدان لبنان.

وتوجد كثافات مرورية بسيطة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولاً إلى منطقة بولاق وإمبابة.

