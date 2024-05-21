جامعة بنها تفوز بتمويل 13 مشروع ببرنامج دعم مشروعات التخرج من "ايتيدا"

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، عن فوز عدد (13) مشروع تخرج بتمويل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ، ضمن برنامج "دعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات" بالدورة الـ١٩، والذي يأتي في إطار برنامج التعاون بين الشركات والجهات البحثية والمعروف باسم ITAC.

وقال ناصر الجيزاوي، أن البرنامج يهدف إلى دعم الطلاب بما يساهم في نشر ثقافة الابتكار ريادة الأعمال بين طلبة الجامعات ويعمل على تشجيعهم والمُساهمة في بناء اقتصاد معرفي مُبتكر، بالإضافة إلى إقامة روابط وثيقة بين شركاء الصناعة والأوساط الأكاديمية.

ووجه رئيس الجامعة الدكتور ناصر الجيزاوي، التهنئة لطلاب المشروعات الفائزة ، متمنيا لهم المزيد من التقدم والإبتكار.

تمويل المشاريع بعد تقييم مجموعة من الخبراء والمتخصصين

الجدير بالذكر أن البرنامج موجه لطلبة السنة الأخيرة بالجامعات والمعاهد المصرية في تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات، حيث تقوم الهيئة بتمويل هذه المشاريع بعد تقييم مجموعة من الخبراء والمتخصصين.

يشار إلى أنه قد أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أنّ قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة سينظم فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا في العلوم التطبيقية بالتعاون مع مجلس إدارة مجلة بنها للعلوم التطبيقية، خلال الفترة من 22 - 23 مايو الجاري.

وقال ناصر الجيزاوي، إن المؤتمر يستهدف تبادل الأفكار والخبرات والتعرف على أحدث التطورات والابتكارات في هذا المجال المهم والحيوي مجال العلوم التطبيقية.

وأضاف الجيزاوي أن المؤتمر يناقش 91 ورقة بحثية بحضور 500 مشارك ويناقش عددا من المحاور منها تطبيقات استخدام التقنية الحيوية وتقنية النانومترية في الصناعة، ودور التكنولوجيا في صناعة البيئة الابتكارية في التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلي تطوير الذات وإثقال المهارات الشخصية والعملية لخلق شخصية فريدة من نوعها.