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الثلاثاء 21 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية صباح اليوم

عملات أجنبية
عملات أجنبية

سعر العملات الأجنبية..حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه بالبنك المركزي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21 مايو، وفقًا لآخر تحديث بالموقع الإلكتروني بالبنك.

 

سعر العملات الأجنبية اليوم 21-5-2024

  • سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 46.55 جنيه للشراء، 46.69 جنيه للبيع.
  • سعر اليورو أمام الجنيه اليوم 50.60 جنيه للشراء و 50.77 جنيه للبيع.
  • سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم 59.13 جنيه للشراء و 59.32 جنيه للبيع.
  • سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه اليوم 51.22 جنيه للشراء و 51.37 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم 34.18 جنيه للشراء و 34.29 جنيه للبيع.
  • سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه اليوم 29.89 جنيه للشراء و 29.98 جنيه للبيع.
  • سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه اليوم 6.78 جنيه للشراء و 6.80 جنيه للبيع.
  • سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم 6.43 جنيه للشراء و 6.45 جنيه للبيع.
     

يشار إلى أن أسعار العملات في مصر متأثرة بشكل كبير باستمرار الصراعات بعدد من دول العالم وأبرزها الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الأحداث الساخنة الدولية.

الجريدة الورقية