السفير الروسي يعلق على ازدواجية المعايير الأمريكية تجاه المحكمة الجنائية الدولية

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إن الولايات المتحدة تنفي شرعية المحكمة الجنائية الدولية وتهدد بإخضاعها للعقوبات، لكنها لا تتردد في استخدام المنظمة ضد أشخاص تعتبرهم واشنطن أعداء لها.



ووفق لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، فقد جاء ذلك تعليقا على تصريح لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي قال إن الولايات المتحدة ستواصل دعم المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، على الرغم من سعي المحكمة لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف انتونوف:"هذا مثال آخر على ازدواجية المعايير واستعراض للنفاق الأمريكي، فالولايات المتحدة تنكر شرعية المحكمة الجنائية الدولية وتهدد هذه المنظمة بعقوبات عندما يتعلق الأمر بمصالح واشنطن نفسها وحلفائها، ومع ذلك، فإنهم يستخدمون هذا الزعم الزائف بلا خجل".

ونقل عن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة قوله في بيان نشر على قناة السفارة على تيليجرام: "الولايات المتحدة تعتبر المحكمة الجنائية الدولية أداة قانونية ضد من يعتبرونهم أعداء".

وقال السفير الروسي:"لا ينبغي لأحد في العالم أن يكون لديه أي أوهام بشأن السياسة التدنيسية للولايات المتحدة، التي تستغل قضايا حقوق الإنسان من أجل شيء واحد: تصفية حسابات مع دول غير مرغوب فيها.. وعلى ما يبدو، هذا هو النظام القائم على القواعد ".

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بأنه أمر شائن، ووصف وزير الخارجية أنتوني بلينكن الطلب بالمخزي.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب أمس في 20 مايو من الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء الإسرائيلي يوآف غالانت وقادة حماس يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية.

وقال إنه بناء على الأدلة المتوفرة، فإن لدى الادعاء أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل.

