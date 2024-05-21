مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي للضغط على أمريكا وإسرائيل

مع تدهور الوضع في غزة

قال فاسيلي نيبينزيا، مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، إنه مع استمرار الأعمال العدائية في قطاع غزة، يجب على المجتمع الدولي مواصلة الضغط على إسرائيل وحليفتها الرئيسية، الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص للوضع في رفح "في ظل هذه الظروف، يحتاج المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على القدس الغربية وحليفتها الرئيسية واشنطن، وعن فرص نقل الصراع إلى المجال الدبلوماسي فهي تبدو بعيدة المنال".

الولايات المتحدة منحت إسرائيل في حربها على غزة 8 أضعاف ما تقدمه لها من تمويل

وأضاف مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة:"إننا نرى أن القيادة الإسرائيلية الحالية تنوي مواصلة العمليات العسكرية حتى عندما أصبح من الواضح بشكل كبير أن تحقيق جميع أهدافها المعلنة لعمليتها أمر مستحيل، ولسوء الحظ، فإن هذا العناد يهدد أيضًا حياة الرهائن الإسرائيليين، مما يقلل مع مرور كل يوم من فرصة رؤية أقاربهم وأحبائهم على قيد الحياة".

الدبلوماسي الروسي يسخر من ازدواجية واشنطن بشأن السلام

وذكر نيبينزيا أن الولايات المتحدة وافقت مؤخرا على مشروع قانون لتخصيص أكثر من 26 مليار دولار للدولة العبرية، وهو مبلغ يعادل حوالي 8 أضعاف ما تقدمه الولايات المتحدة عادة لتلك الدولة اليهودية.

وسخر الدبلوماسي الروسي مما تقوم به الولايات المتحدة وما تنادي به باستمرار بشأن السلام قائلًا:"إن إسرائيل ستتلقى قنابل وصواريخ جديدة لتدمير المدنيين الفلسطينيين، وهذا هو مدى اهتمام الولايات المتحدة فعليا بالسلام في الشرق الأوسط".