قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز وتشعل النيران في الأراضي الزراعية بالخليل

تواصل سلطة الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي أعمال العنف في حق الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمال الخليل فجر اليوم الثلاثاء الموافق 21 مايو، ونفذت عمليات دهم وتفتيش.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تحدثت مصادر محلية عن اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت خلال عملية الاقتحام، ما أدي لاشتعال النيران في أراض زراعية بالبلدة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي مع فجر اليوم الثلاثاء اقتحمت مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، من مدخلها الشرقي وانتشر في عدة أحياء بالمدينة، وقامت قوات الاحتلال بإطلاق للرصاص وقت اقتحامها للمدينة، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع إصابات.. بحسب ما نقلته "وفا".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر، ما أسفر عن استشهاد 35,562 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,652 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.