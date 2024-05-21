لاعب نهضة بركان: نهنئ الزمالك على الفوز بالكونفيدرالية

هنئ عمر العرجون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنهضة بركان، نادي الزمالك، بالتتويج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/2024.



وكان الزمالك نجح في الحصول على لقب الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم، بعد الفوز على نهضة بركان في مواجهة العودة 1/0، بينما قد خسر في مواجهة الإياب 2/1، ليستفيد من قاعد الهدف بهدفين في حال التعادل.

تصريحات العرجون

تحدث العرجون في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الحياة"، حيث قال: "هذه هي حلاوة كرة القدم، بها فوز وخسارة، كما نتوجه بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه بالبطولة، ونتمنى حظ أوفر لنا".

وأكمل: "بكل أمانة لا أقيم اللاعبين لأنني لاعب، لكن المؤكد أن الزمالك ليس بالقوة التي كان عليها في 2019 و2020، لكن أهنئهم على عملهم الجيد والمميز".

الجدير بالذكر أن الزمالك حقق لقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمرة الثانية، بعدما فاز باللقب في 2019، على حساب نفس الفريق.