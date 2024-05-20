حماس: مذكرات توقيف واعتقال قادة الاحتلال جاءت متأخرة 7 أشهر

قالت حركة حماس، اليوم الإثنين، إن اعتزام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرات توقيف واعتقال بحقّ اثنين فقط من مجرمي الحرب للكيان الصهيوني؛ وهما بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، جاءت متأخرة 7 أشهر.

وقالت حماس إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ7 أشهر الماضية آلاف الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامَّة والمساجد والكنائس والمستشفيات.

وأكدت حماس، في بيانها، أنه كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقًا للمواد 25 و27 و28 من نظام روما الأساسي، التي أكّدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم.

واستنكرت حركة حماس بشدة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية بدون أساس قانوني، مخالفًا بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومته بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة، حسبما نصَّت عليه المادة (51).

وطالبت حركة حماس المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ مجرمي الحرب كافة من قادة الاحتلال والضبَّاط والجنود الذين شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب بإلغاء مذكرات التوقيف كافة بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تعتزم إصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير دفاع جيش الاحتلال، يوآف غالانت، وقائد حماس في غزة، يحيى السنوار، ورئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، وقائد كتائب القسام محمد ضيف.