ضبط سائق سيارة تابعة لشركة نقل ذكي تحرش بفتاة بالهرم

على غرار حوادث أوبر الشهيرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تحرش سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بإحدى الفتيات بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إحدى الفتيات، بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي لقيامه بمحاولة التحرش بها حال توصيلها بدائرة القسم.

ضبط مرتكب الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بمحافظة الفيوم، والسيارة المستخدمة في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

القبض على محاسب مزق جسد عامل بحلوان بسبب هاتف محمول

كما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تضرر إحدى السيدات من محاسب لقيامه بالتعدى على زوجها وسرقة هاتفه المحمول بالقاهرة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على زوجها وسرقة هاتفه المحمول بمنطقة حلوان.

وبالفحص وبسؤال المجنى عليه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان "مصاب بجروح" اتهم محاسبا بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بالتعدى عليه بالضرب وسرقة هاتفه المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وأقر بقيامه بشراء هاتف محمول المجني عليه وعقب استلامه فوجئ بوجود عطل به فحاول إعادته له مرة أخرى إلا أنه رفض فحدثت مشادة كلامية بينهما تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض والاستيلاء على هاتفه المحمول وفر هاربًا.

وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول بمسكنه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.