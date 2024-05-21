نصائح بسيطة للحفاظ على صحة القلب بعد سن الـ 40

الإهتمام بصحة القلب من الأمور الضرورية لحياة صحية وبشكل خاص للرجال، حيث يواجهون مخاطر أكبر تتعلق بصحة القلب، فمن خلال تبني أسلوب حياة أكثر صحة واتباع عادات معينة، يمكن للرجال تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير ،وفيما يلي طرق لكيفية الحفاظ على صحة القلب بعد سن الأربعين.

ممارسة التمارين بانتظام

النشاط البدني المنتظم أمر حيوي لصحة قلبك، فهو يعزز وظائف القلب، ويساعد على التحكم في ضغط الدم ويحافظ على الوزن تحت السيطرة لذا احرص على ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين المعتدلة أسبوعيًا، والجمع بين أنشطة تمارين القلب والقوة.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

التزم بطبق غذائي متوازن يحتوي على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون والدهون الصحية، وقلل من تناول الدهون المشبعة والمتحولة والكوليسترول والملح والسكر، وايضا قم بتضمين الموارد الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 مثل الأسماك لحماية إضافية للقلب.

إدارة وزنك

إن الوزن الزائد يعرضك بشكل كبير لخطر الإصابة بأمراض القلب، فإن الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه يمكن أن يقلل من إجهاد القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.