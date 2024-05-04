اقدم شاب عشريني بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، على التخلص من حياته بشنق نفسه داخل غرفته بالمنزل، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت المركزي تحت تصرف جهات التحقيق وتوالت النيابة التحقيق .

شنق نفسه بالمروحة.. العثور على جثة شاب عشريني داخل منزله بالبحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، بحالة شنق داخل منزل بقرية أبو السمحا التابعة لذات المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة سعد، م.س،21 عاما، مشنوقا داخل غرفته، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

حبس 3 عناصر إجرامية بتهمة الاتجار في مخدر التامول بمطروح

وفي سياق اخر ، قررت جهات التحقيق ، حبس 3 عناصر إجرامية القائمين على تجارة مخدر التامول بملايين الجنيهات بمطروح 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ضبطت كميات كبيرة من الأقراص المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بحوزة عناصر إجرامية بمطروح بقصد الاتجار، وقدرت قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن مطروح ممارسة عدة عناصر إجرامية نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازة الأسلحة النارية متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرح لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما 22 ألف قرص مخدر من عقار "التامول".

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.