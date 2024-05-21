ضبط 16 طن سماد زراعي محظور تداوله خارج الجمعيات بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالأنشطة التموينية، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية.

وكانت مديرية التموين قد نفذت العديد من الحملات الرقابية بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على الأسواق والمحال التجارية والمخابز.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفيوم، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق ومطاعم الفول والطعمية وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار بنطاق الإدارة.

ضبط سماد زراعي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم ..

وقامت الحملات التموينية بالمرور على المخابز السياحية ومطاعم الفول والطعمية والمحال التجارية بعدد من القرى للتأكد من إلتزام التجار بتخفيض الأسعار، ووضع قوائم الأسعار في مكان ظاهر للمستهلكين.

وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط سيارتين نصف نقل تحملان 320 شيكارة سماد زراعي وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 16 طن سماد زراعي خاص بوزارة الزراعة ومحظور بيعه خارج الجمعيات الزراعية، صنف يوريا 46% ونترات 33%، وذلك على الطريق الدائري بمدينة الفيوم قبل تهريبه تمهيدا لبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

وتم التحفظ على السيارتين والمضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد السائقين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية ثابتة ومتحركة لمنع تهريب محصول القمح خارج المحافظة، إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.