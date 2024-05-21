شبانة يعلق على أحداث مراسم تتويج الزمالك بالكونفدرالية

أعرب الإعلامي محمد شبانة، عن غضبه الشديد من الأحداث الخاصة بمراسم تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية، مشيرًا إلى أنه مندهش من سوء التنظيم الذي صاحب نزول الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وباتريس موتسيبي رئيس الكاف من أجل تسليم الكأس للزمالك.

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على ضيفه نهضة بركان، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، ليتفوق بفارق قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض بعد خسارته 2-1 ذهاباً في المغرب. وسجل أحمد حمدي هدف فوز الزمالك في الدقيقة 23 بعد تمريرة من أحمد سيد (زيزو).

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الزمالك يقول أنه ليس مسئولا عن التنظيم، والكاف هو المسئول عن التنظيم مع الاتحاد المصري، لكن المشهد لم يكن جيدًا للغاية".

وأضاف: "هناك أمور غريبة حصلت في مراسم التتويج، منها نزول عدد كبير من الجماهير للملعب، ولمدة 45 دقيقة تأخر تسليم كأس البطولة لفريق الزمالك".

وواصل: "تعامل الشركة المنظمة مع احداث ما بعد المباراة لم يكن جيدًا، وشاهدنا بطولات مثل كأس العالم يتم تسليم الميداليات والكأس بعد عشر دقائق من انتهاء المباراة".

كما كرر الزمالك سيناريو اللقب الأول عندما فاز بكأس الكونفدرالية في عام 2019 على حساب نهضة بركان بعد الفوز على الفريق المغربي بركلات الترجيح بعدما تبادلا الفوز 1/صفر في مباراتي الذهاب والعودة.

وفرط نهضة بركان في فرصة التتويج بكأس الكونفدرالية للمرة الثالثة بعد عامي 2020 و2022 ليبقى الصفاقسي التونسي في صدارة أكثر الأندية تتويجا بكأس البطولة القارية برصيد ثلاث مرات.

وخسر الفريق المغربي نهائي كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية أمام الزمالك الذي تساوى بلقبين مع كل من نهضة بركان والنجم الساحلي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي وتي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية.