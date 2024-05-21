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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمير هشام: علي معلول يعود للملاعب بعد 4 أشهر على أقصى تقدير

على معلول
على معلول

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يغيب 4 أشهر عن الملاعب.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الإصابة عبارة عن قطع جزئي في وتر أكيليس بنسبة 60% وهو ما يعني أن غيابه لن يطول عن 4 أشهر وسوف يعود للملاعب".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي لم يفتح ملف تجديد عقد معلول بعد إصابته كما تردد، خاصةً أن اللاعب كان يخضع للجراحة والفريق يركز في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن في كل الأحوال النادي سوف يتفاوض معه من أجل التجديد ومن الوارد استمراره".

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