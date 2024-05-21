نيرة الأحمر :نتعامل مع جميع الأزمات.. ونحترم الانتقادات البناءة

أكدت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك يقوم دائما بتعليم مجلس إدارة النادي إنكار الذات من أجل إسم نادي الزمالك.



أضافت نيرة الأحمر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الاعلامي كريم رمزي على القناة الأولى، أن حسين لبيب رئيس النادي يدعم الجميع في المجلس من أجل خدمة الزمالك في جميع الملفات.



وأوضحت أن جماهير الزمالك لا تعرف أسماء ولكنها تعرف فقط كيان الزمالك.

وقالت : المجلس تواجد مبكرا في استاد القاهرة أمس لدعم الفريق وإنهاء أي أزمة تواجه اللاعبين.



وأشارت إلي أن جماهير الزمالك أمس كانت عظيمة للغاية مشددة علي أن مشهد ستاد القاهرة أمس كان بمثابة فيلم رعب بسبب الحضور الجماهيري الكبير.



وقالت : عمرو ادهم دخل في نوبة بكاء مستمرة لحين انتهاء مباراة نهضة بركان مشددة علي أن الجميع داخل المجلس اصيب بحالة انهيار عصبي بسبب ضغط المباراة ورغبتنا في التتويج بالبطولة.

وأوضحت : الصعوبات التي نتعامل معها أكبر مما يتخيله البعض ولكن لدينا هدف واضح وهو تدعيم الزمالك وإسعاد جماهيره وتنفيذ جميع الملفات المسنودة إلينا.



وقالت : حسين لبيب رئيس نادي الزمالك يحترم أراء جميع أعضاء مجلس الإدارة ولا توجد قرارات منفردة داخل نادي الزمالك ونبحث دائما عن القرارات التي تحقق مصلحة الزمالك و أعضاءه وجماهيره.



وأشارت : كلنا واحد داخل مجلس الزمالك ولا فارق بين حسين لبيب رئيس النادي ورامي نصوحي اصغر الأعضاء سنا الجميع ينكر ذاته من أجل الزمالك.



وتابعت : نتعامل مع جميع الأزمات ونحترم جميع الانتقادات البناءة.



واضافت : زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لنادي الزمالك هو أمر يعكس العلاقة التاريخية بين الناديين.



وقالت : اعتدت منذ أن كنت صغيرة علي رؤية بوكيه ورد من الأهلي داخل الزمالك حال فوز الأخير بأي بطولة والعكس صحيح.



وأشارت : بعد انتهاء ٩٠ دقيقة في الملعب وبعد انتهاء أي مباراة في أي لعبة نبقي أخوات وأصدقاء مع الأهلي وهدفنا دائما المنافسة الشريفة فقط.