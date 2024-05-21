العرجون عن لقطة دونجا ولبحيري: الروح أهم من أي شيء

أكد عمر العرجون لاعب فريق نهضة بركان المغربي أن أحمد حمدي لاعب فريق الزمالك كان نجم مباراة الزمالك بالأمس في نهائي الكونفدرالية.

عمر العرجون: أحمد حمدي أفضل لاعب في الزمالك.. وأندية مصرية كبرى فاوضتني

وقال العرجون في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "أحمد حمدي كان مميز وأتمنى له سرعة الشفاء".

وتابع :"أندية مصرية كبرى فاوضتني من قبل، والحقيقة أن الشعب المصري يتنفس كرة القدم".



أشاد عمر العرجون لاعب فريق نهضة بركان المغربي بزميله ياسين لبحيري في لقطته مع دونجا بالأمس قائلا:"الروح أهم من أي شيء".

وأوضح أن :"العلاقة بين اللاعبين قوية والجميع شاهد بالأمس ذلك".

وأكمل :"هدف الزمالك في مباراة الذهاب كان مفتاح فوزهم بالكونفدرالية وغاب عنا التوفيق في العديد من الفرص خلال المباراتين".