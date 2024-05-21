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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

العرجون عن لقطة دونجا ولبحيري: الروح أهم من أي شيء

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد عمر العرجون لاعب فريق نهضة بركان المغربي أن أحمد حمدي لاعب فريق الزمالك كان نجم مباراة الزمالك بالأمس في نهائي الكونفدرالية.

 

عمر العرجون: أحمد حمدي أفضل لاعب في الزمالك.. وأندية مصرية كبرى فاوضتني

وقال العرجون في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "أحمد حمدي كان مميز وأتمنى له سرعة الشفاء".

 

وتابع :"أندية مصرية كبرى فاوضتني من قبل، والحقيقة أن الشعب المصري يتنفس كرة القدم".
 

أشاد عمر العرجون لاعب فريق نهضة بركان المغربي بزميله ياسين لبحيري في لقطته مع دونجا بالأمس قائلا:"الروح أهم من أي شيء".

 

وأوضح أن :"العلاقة بين اللاعبين قوية والجميع شاهد بالأمس ذلك".

وأكمل :"هدف الزمالك في مباراة الذهاب كان مفتاح فوزهم بالكونفدرالية وغاب عنا التوفيق في العديد من الفرص خلال المباراتين".

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