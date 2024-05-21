أمير هشام: مين اللي لابس أبيض في احتفالات الكونفدرالية؟

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الصورة التي ظهرت في احتفالات نادي الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية، كانت سيئة للغاية ومشهد غير لائق.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مش عاجبني المنظر زي ما هو مكانش عاجب ناس كتير، وخاصةً الشخص الذي كان يرتدي قميص أبيض ومن تدافعه أسقط الفتاة التي كانت تحمل اللقب، وأنا سؤالي مين الشخص اللي لابس أبيض دا؟".

وأضاف أمير هشام: "أطالب وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي والكاف واللجنة المنظمة بالإضافة إلى نادي الزمالك نفسه، لإصدار بيانات رسمية لتوضيح أسباب ما حدث".