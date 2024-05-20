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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هشام نصر: المكاسب المعنوية للكونفدرالية أهم من المادية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعرب هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

 

وقال هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" الزمالك استعاد نغمة الانتصارات والبطولات من جديد وبطولة الكونفدرالية الإفريقية هي البداية ونتمي التتويج بكل البطولات هذا الموسم ".

 

وتابع:"من وجهة نظري أن المكاسب المعنوية للفوز ببطولة كأس الكونفدرالية أهم من المكاسب المادية".

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