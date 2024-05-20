هشام نصر: المكاسب المعنوية للكونفدرالية أهم من المادية

أعرب هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

وقال هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" الزمالك استعاد نغمة الانتصارات والبطولات من جديد وبطولة الكونفدرالية الإفريقية هي البداية ونتمي التتويج بكل البطولات هذا الموسم ".

وتابع:"من وجهة نظري أن المكاسب المعنوية للفوز ببطولة كأس الكونفدرالية أهم من المكاسب المادية".