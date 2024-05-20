الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التربية والتعليم: 2500 مدرسة مزودة بالبنية التكنولوجية

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وجود 2500 مدرسة مزودة بالبنية التكنولوجية للمرحلة الثانوية العامة. 

تحذيرات تربوية لأولياء الأمور في فترة امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 خالية من الألغاز

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم بالدكتور عباس الحلبى وزير التربية والتعليم العالى بالجمهورية اللبنانية، اليوم الإثنين، على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتعليم 2024 الذي يعقد بلندن. 

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تسليم طلاب الصف الأول الثانوي جهاز تابلت مزود بمجموعة من المواد التعليمية الرقمية، ويستخدمه الطالب كأحد مصادر التعلم ويستطيع من خلاله الدخول على منصات المعرفة ومصادر التعلم المتعددة.

وزير التربية والتعليم يكشف آلية امتحانات مرحلة الثانوية العامة 

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام تتم على مستوى الإدارة التعليمية، باستخدام أجهزة التابلت للدخول على منصة الامتحان بكل إدارة تعليمية. 

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب الشهادة الثانوية يؤدون الامتحانات ورقيًا، حيث تم تخصيص 85 في المائة أسئلة اختيار من متعدد يتم تصحيحها إلكترونيًا، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة يتم تصحيحها من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى حرص الوزارة على اجراء الحوار المجتمعي ومشاركة كافة الجهات ذات الصلة بتطوير المناهج، حيث تم الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية استكمالًا للمناهج الجديدة في المرحلة الابتدائية، وتعكف الوزارة حاليا على الإعداد لإحداث تطوير شامل للمرحلة الثانوية.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الدولة المصرية تضع ملف التعليم على رأس أولوياتها، وأن الوزارة تضم إدارة مركزية مختصة بتطوير المناهج تستعين بخبراء من كليات التربية.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن عملية تقييم مستمرة للخطة الاستراتيجية للوزارة وخطوات تنفيذها والنتائج التي تحققت في كل محور من محاور التطوير. 

وأشاد وزير التربية والتعليم بالتعاون الثنائي بين البلدين في مجال التعليم قبل الجامعي، مؤكدا اهتمام الوزارة بتطوير المنظومة التعليمية، خاصة التعليم الفني وإشراك القطاع الخاص والشركات وأصحاب الأعمال فى تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير فى مجال التعليم الفنى. 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جهود الوزارة فى تطوير المناهج والتوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى جهود التنمية المهنية للمعلمين، مشيرًا إلى أن مصر لديها 25.5 مليون طالب فى المدارس المصرية.
 

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