البيت الأبيض يعلق على توريد قطع الغيار لإيران.. هل لها علاقة بتحطم طائرة رئيسي؟

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، إن العقوبات على توريد قطع الغيار لا يمكن أن تؤدي إلى تعطل و"تحطم مروحية" الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "إن الولايات المتحدة ترفض الاتهامات بأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على توريد قطع الغيار إلى إيران كان من الممكن أن تؤدي إلى تحطم المروحية التي كان يستقلها الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي".

وأضاف: "كل دولة، بغض النظر مهما كانت، تتحمل مسؤوليتها الخاصة عن ضمان سلامة وموثوقية معداتها، بما في ذلك الطيران المدني، لذا فإن هذا اتهام لا أساس له على الإطلاق ولا صحة له".

كما أشار كيربي إلى أن "طهران ستجد طريقة لمحاولة إلقاء اللوم على الولايات المتحدة في المشاكل، وتعازي واشنطن السابقة كانت شأنا بروتوكوليا معتادا ولم تغير الإدارة الأمريكية موقفها تجاه طهران".

هذا وأفادت شبكة "إن بي سي" نقلا عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله بإنه لا يرى أي مؤشرات على تدخل أجنبي في حادث مروحية الرئيس الإيراني.

فيما وصف التقارير الإعلامية الإيرانية التي تحدثت عن أن العقوبات الأمريكية أدت إلى نقص قطع غيار المروحيات قد يكون السبب في وقوع الحادث بـ"المضحكة".

وكانت الرئاسة الإيرانية قد أعلنت صباح يوم الاثنين عن مصرع الرئيس الإيراني والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

الأمريكية سنواصل التنفيذ الكامل لنظام العقوبات الأمريكية على إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات الأمريكية على إيران، والتي تشمل قيودا على الطيران، ستبقى بشكل كامل، رغم وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي لن يعتذر عن نظام العقوبات، زاعما أن "الحكومة الإيرانية استخدمت طائراتها لنقل المعدات لدعم الإرهاب".

وأضاف: "في هذا الصدد، سنواصل التنفيذ الكامل لنظام العقوبات، بما في ذلك العقوبات ضد الطائرات التي تستخدمها الحكومة الإيرانية".

وكانت الرئاسة الإيرانية أعلنت صباح اليوم عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم.

بايدن: سعي المحكمة الجنائية الدولية للحصول على أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيل أمر شائن

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالسعي لإصدار مذكرة اعتقال بحق القيادة الإسرائيلية بأنه أمر شائن وأكد للجانب الإسرائيلي دعمه الثابت.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: "قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالسعي للحصول على مذكرة اعتقال ضد القادة الإسرائيليين أمر مشين. اسمحوا لي أن أكون واضحا، بغض النظر عن الذي يحاول المدعي العام الدفاع عنه، لا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و"حماس"".

وأعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان في وقت سابق من اليوم الاثنين 20 مايو أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قيادات حماس رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد "كتائب القسام" محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.