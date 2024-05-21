انعقاد المجلس الاستشارى للصناعة فى دورته السادسة بالإسكندرية

انعقدت اليوم "الإثنين" بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير ، أعمال المجلس الاستشارى للصناعة فى دورته السادسة تحت عنوان " رحلة التطوير والتميز، بناء القدرات وتعزيز الصناعة والابتكار من خلال التدريب ".

شهد المجلس حضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، معالي اللواء أح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور يسرى الجمل مستشار رئيس الاكاديمية ووزير التعليم الاسبق، والدكتور جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، سعادة اللواء اركان حرب حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، والدكتور إيمان مرسي – مساعد رئيس الأكاديمية للتدريب وكوكبة من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.



تطوير العملية التعليمية…

القي رئيس الأكاديمية كلمة رحب فيها بالحضور وقال " أسعد دائما بتواجدي وسط هذه النخبة من الخبراء البارزين من رجال الصناعة ، فهم شركاء أساسيين في تطوير العملية التعليمية وتوفير فرص التدريب العملي لطلابنا".

ووصف" عبد الغفار " المجلس الاستشاري للصناعة بـ "الجسر الحيوي " الذي يربط الأكاديمية وسوق العمل ، من أجل إعداد خريج قادر علي المنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

وأكد أن الأكاديمية باتت "منارة" للخبرة والمعرفة من خلال تقديم خدماتها التعليمية والاستشارية المتميزة للطلاب والدارسين من مختلف أنحاء العالم العربي والأفريقي حيث تغطي برامجها جميع مجالات المعرفة والعلوم والتكنولوجيا، مما يساهم في إعداد جيل مؤهل وقادر على مواجهة تحديات المستقبل بكفاءة وابتكار.

فرص التدريب الدولي …

وقال" توفر الأكاديمية فرص التدريب الدولي في الجامعات المختلفة، بالإضافة لفرص التدريب المحلي عدد 443 فرصة تدريب دولي عام 2023 وعدد 13500 فرصة تدريب محلى في الشركات وعلى المنصات الإلكترونية"".

واضاف "عبد الغفار " قائلا :" نسعى دائما لإطلاق لترسيخ وتعزيز مفاهيم ثقافة الابداع والابتكار بين طلابنا وتهيئة الظروف والمناخ الملائم لذلك, مع إمداد العنصر البشري المدرب بـ أحدث التكنولوجيات والإعتماد علي مناهج تعليمية وبرامج تدريبية متطورة و تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لتحديد الفرص وتطوير خطط العمل وإطلاق مشاريع مبتكرة من خلال معسكرات التدريبية وورش العمل الخاصة بريادة الأعمال. تشجيع الإبداع وحل المشكلات من خلال تنظيم مسابقات حيث يمكن للطلاب تطوير حلول للمشاكل الخاصة بالصناعة إلي جانب بناء شراكات صناعية قوية و ذلك من خلال الاستعانة بقادة الصناعة في تطوير المناهج وتصميم البرامج ، و الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل تقنيات الانغماس والذكاء الاصطناعي لتعزيز العملية التعليمية.

ومن جانبه ،توجه اللواء أح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع بالشكر لسعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار لهذة الدعوة لحضور هذا المجلس الكريم الذى يضم نخبة من العلماء والأساتذة ورجال الصناعة المصرية ليصبح حلقة ربط بين الكيانات التعليمية والمجتمع الصناعي ويعبر عن الأهمية القصوى التى توليها الأكاديمية لتطوير المهارات وبناء القدرات البشرية كركيزة أساسية للصناعة والابتكار .

في كلمتها أكدت الأستاذ الدكتور إيمان مرسي – مساعد رئيس الأكاديمية للتدريب ورئيس اللجنة المنظمة لمجلس الأكاديمية الاستشاري للصناعة ان الأكاديمية تعد صرحًا علميًا متميزًا ومركزًا للخبرة والاستشارات على المستوى العربي والإقليمي والعالمى.

واضافت أن المجلس الاستشاري قناة هامة ومنبر للتواصل و التعاون مع الصناعة من خلال تبادل الخبرات والأفكار التي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز القدرات التنافسية التي من شانها خلق جيل واعى يسعى للابتكار ويجد له مكان في سوق العمل.

وقالت " نشرف اليوم باستضافة ممثلي 100 شركة وهيئة، وممثلي القطاع الطبي في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى عدد 190 مدعو من خارج الأكاديمية يمثلون الكيانات الصناعية المختلفة. وتحضرنا اليوم منظومة تعليمية متكاملة تضم 15 كلية تمثل كافة التخصــصـــات، وهي تعبر عن تكامل الكيانات التعليمية في الأكاديمية.

وأشارت إلى أن الأكاديمية تحرص على التفاعل مع معطيات العصر الذي تتوالى فيه المستجدات التكنولوجية وتسعى دائمًا لإطلاق العنان وتعزيز ثقافة الابداع والابتكار بين طلابها وتهيئه الظروف, مع توفير العنصر البشري المدرب علي أحدث التكنولوجيات بالإعتماد علي مناهج تعليمية وبرامج تدريبية متطورة . ولعل مسابقة البرمجيات الدولية CPC والتي استضافتها الاكاديمية في مدينة الاقصر والتي احتوت على جيل من شباب الجامعات المبدعيين اكبر مثال على ذلك.

و اختتمت كلمتها بالشكر لسعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مشيده بما يقدمه من جهد جهدا لوضع الاكاديمية على المصاف الدولي ولسعيه الدائم لتطوير العملية التعليمية، وتطوير برامج التدريب الطلابي ، دوليًا ومحليا، وتشجيعهه على الاشتراك فى المسابقات الدولية والمحلية التي تعزز روح الابتكار بين الطلاب وتطوير المشاريع الابتكارية لتدخل حيز التنفيذ.كما توجهت بالشكر لجميع السادة الحضور والأعضاء اللجنة المنظمة لهذا الحدث، ولجميع الإدارات الداعمة بالأكاديمية.

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