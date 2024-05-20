فريق الدعم النفسي بإدارة بسيون التعليمية الأول علي مستوي الغربية

فاز فريق الدعم النفسي بإدارة بسيون التعليمة تحت قيادة محمد أبو ليمون مدير الإدارة والدكتور جمال حضرة وكيل الإدارة وبرعاية ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمركز الأول علي مستوي مديرية التربية والتعليم بالغربية كأحسن فريق.

مسئول الفريق نجوى ابراهيم الحبشي

أعضاء الفريق :

وفاء محمد زايد الاخصائيه النفسيه بمدرسة النصر الابتدائية، سهى عبد الجواد صالح الأخصائية النفسية بمدرسة ش عبدالرؤف ابوزيد منصور ،مها خيري الغول الاخصائيه النفسيه بمدرسة جناج الابتدائيه ،شيماء محمد الزغبي الاخصائيه النفسيه بمدرسة الثورة الابتدائية، ساره جلال وافي الاخصائيه النفسيه بمدرسة كفرجعفر الاعداديه

تحت إشراف ثروت محمد مرسي الموجه المقرر للتربيه النفسيه بإدارة بسيون، واحمد شوقي فريج موجه التربية النفسيه بإدارة بسيون

وكان توجيه التربية النفسية بقيادة سحر علي طه الموجه العام بمديرية الغربيه ، وخالد عامر الموجه الاول مركزي بالمديرية قد انتهي من تحكيم مسابقة التربية النفسية للعام الدراسي 2023 / 2024 بجميع الإدارات التعليمية علي مستوي المديرية وأسفرت النتائج عن فوز إدارة بسيون بالمركز الأول .

وكانت بنود المسابقة حول " أفضل جلسة إرشادية " " أفضل نموذج لعبة سيكولوجية " ، " أفضل إحماء "، ط افضل دعم نفسي".





